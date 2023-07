Die Stadtwerke Hof beginnen heute mit Bauarbeiten an einer Gasleitung in der Fischergasse. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Auf Höhe der Hausnummer 3 ist die Straße voll gesperrt. Bis zum 14. Juli ist die Fischergasse deshalb eine Sackgasse, heißt es in einer Mitteilung. Als Fußgänger kommt ihr weiter an der Baustelle vorbei.