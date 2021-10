Bauarbeiten an Bahnübergang: B289 am Wochenende gesperrt

Das Sturmtief „Ignatz“ hat den Bahnverkehr teilweise zum Erliegen gebracht. An zwei Bahnübergängen in der Region gibt es allerdings an diesem Wochenende geplante Einschränkungen. Wegen Bauarbeiten am Übergang Seulbitz ist die B289 von heute bis Montag in diesem Bereich voll gesperrt. Eine Umleitung ist aber ausgeschildert, teilt das Landratsamt Hof mit.

Auch am Bahnübergang Markersreuth gibt es in diesem Zeitraum Bauarbeiten. Der dortige Feldweg ist deshalb ebenfalls dicht. Den Bereich sollten Autofahrer direkt umfahren, denn dort gibt es keine Umleitung.