Jetzt im Winter werden die Baustellen langsam weniger, oder machen zumindest Pause. An der Holzbrücke Seligensteg in der Hofer Uferstraße muss jetzt trotzdem noch der Mittelpfeiler instandgesetzt werden. Der Steg ist daher ab dem Morgen (DI, 8 Uhr) bis zum 16. Dezember gesperrt. Ihr könnt in diesem Zeitraum auf die Krebsbachbrücke zwischen dem Krebsbachweg und dem Schloßweg ausweichen, oder die Lessingbrücke nutzen.