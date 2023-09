Damit ihr ab dem kommenden Jahr bis nach Asch in Tschechien radeln könnt, laufen momentan Bauarbeiten auf dem Perlenradweg zwischen Rehau und Eulenhammer. Ab heute hat das auch Auswirkungen für Autofahrer. Zwei Wochen lang ist die Straße zwischen den Rehauer Ortsteilen Fohrenreuth und Eulenhammer gesperrt. In dieser Zeit laufen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn.