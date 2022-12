Bauarbeiten am Outlet Center Selb: Munitor-Gruppe informiert über aktuellen Stand

In Selb gibt es bereits mehrere Outlets, in denen ihr jetzt in der Adventszeit eure Weihnachtsgeschenke kaufen könnt. Künftig soll’s auch noch mehrere Gebäude geben. Nachdem es durch die Pandemie immer wieder zu Verzögerungen gekommen ist, laufen die Arbeiten am Outlet Center Selb wieder. Die verantwortliche Munitor-Gruppe hat den aktuellen Stand der Bauarbeiten in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt.

Vor allem in Sachen Parkplätze geht’s aktuell wieder voran. Ein größerer Parkplatz mit 135 Stellplätzen wird gerade fertiggestellt. Im kommenden Jahr wollen die Verantwortlichen den großen Kundenparkplatz an der Vielitzer Straße angehen. Es gibt nämlich einen Vertrag mit dem Unternehmen Tesla, das will auf dem Parkplatz Schnellladestationen für E-Autos bauen. Außerdem soll es im nächsten Jahr mit den Arbeiten an zwei weiteren Gebäuden vorangehen. Generell würde der Investor gerne schneller vorankommen. Durch die aktuellen Krisen kommt es aber immer wieder zu Problemen bei den Materiallieferungen, erklärt Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Gespräch mit Radio Euroherz.