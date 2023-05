Der Landkreis Hof will die medizinische Versorgung in der Region dauerhaft sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, erweitert der (…)

Klinikerweiterung in Münchberg: Heute ist Tag der offenen Baustelle

Nach Rauchentwicklung in Firmengebäude: Feuerwehr mit Großaufgebot in Münchberg

Großeinsatz der Feuerwehren in Münchberg: Am Nachmittag ist es dort zu einem Brand in einem Firmengebäude gekommen. Wie das (…)