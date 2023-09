Bauarbeiten am Egerradweg: Schnecken müssen umziehen

Der Egerradweg bei Marktleuthen ist das Zuhause für viele Weinbergschnecken. Wegen Bauarbeiten am Radweg mussten die Schnecken nun aber umziehen. Die Kinder des Montessori Kinderhauses in Marktleuthen haben der Unteren Naturschutzbehörde dabei geholfen, die Schnecken im Abschnitt Marktleuthen-West umzusiedeln. Die besonders geschützte Schneckenart bevorzugt feuchte und schattige Lebensräume, zum Beispiel Laubwälder. Etwa 20 Kinder haben nahe der Eger 20 Weinbergschnecken und Grasfrösche vor den anrollenden Baggern gerettet. Die Untere Naturschutzbehörde hat sie in ein nahegelegenes Biotop gebracht. Langfristig sollen sie aber wieder in ihren alten Lebensraum zurückkehren.