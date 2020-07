Bauarbeiten am Dreieck Bayerisches Vogtland: Überleitungsast voll gesperrt

Ab heute (MO) muss der Überleitungsast der A9 von Berlin kommend auf die A72 in Richtung Hof/Plauen des Autobahndreiecks Bayerisches Vogtland gesperrt werden. Das soll voraussichtlich bis zum 24. September so bleiben. In der Zeit erfolgen die Instandsetzungsarbeiten. In den vergangenen 28 Jahren ist die Brücke stark beansprucht worden. Deshalb müssen einige Teile ersetzt werden. Die Verkehrsteilnehmer bittet die Autobahndirektion Nordbayern bei der vorangehenden Anschlussstelle Naila/Selbitz der A9 auszufahren und der Umleitung zu folgen.