Bauantrag liegt vor: Flüchtlingsunterkünfte in Schwarzenbach/Saale

Die Unterbringung von Geflüchteten hat in den vergangenen Monaten oft für schlechte Stimmung in Stadt- und Gemeinderäten gesorgt. Oft war Publikum dabei, das die Sitzungen gestört hat. Nach einer Stadtratssitzung in Schwarzenbach an der Saale hatte sogar die Staatsanwaltschaft Hof ermittelt. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates ging es dagegen friedlicher zu. Da war die Flüchtlingsunterbringung auch nochmal Thema.

Dem Stadtrat in Schwarzenbach an der Saale liegt jetzt der Bauantrag für die beiden Flüchtlingsunterkünfte vor. Die sollen im Schwingener Weg entstehen und Platz für gut 66 Geflüchtete bieten. Der Zugang zur Container-Unterkunft ist übers ehemalige Netto-Grundstück möglich. Das hat die Stadt für den Bauhof gekauft. Jetzt muss das Landratsamt Hof den Bauantrag noch genehmigen. Das sollte zeitnah passieren. Davon geht Schwarzenbachs Bürgermeister Hans-Peter Baumann im Gespräch mit Radio Euroherz aus. Es sollte also bald mit dem Bau der Unterkünfte losgehen können. Baumann rechnet damit, dass die ersten Geflüchteten im Herbst einziehen können.