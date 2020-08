Bauamt in Selb zieht um: Neubau hinter dem Rathaus entsteht

Das Rathaus in Selb ist ein schönes Gebäude, allerdings etwas in die Jahre gekommen. Seit zwei Jahren läuft jetzt die energetische Sanierung. Im Dachgeschoss ist bisher das Bauamt untergebracht. Hier ist allerdings rausgekommen, dass eine Sanierung deutlich teurer käme als ein Neubau. Und so laufen hinter dem Rathaus seit mehreren Wochen Vorbereitungen für ein neues Bauamt. Auf dem Dach der Tiefgarage soll es in Modulbauweise entstehen. Anfang September treffen die einzelnen Module ein, im November können die Mitarbeiter des Bauamts ihre neuen Büros beziehen. Der Neubau kostet etwa zweieinhalb Millionen Euro. Im Dachgeschoss des Rathauses kommt künftig das Archiv unter.