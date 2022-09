Bau der Großküche der AWO in Hof: Heute findet das Richtfest statt

Sie soll Kliniken, Seniorenheime, Schulen und Kindergärten im Umkreis von 100 Kilometern beliefern. Die AWO baut derzeit in der Fuhrmannstraße in Hof eine Großküche. Durch das besondere Kochverfahren können die Speisen bis zu drei Tage nach der Herstellung noch vor Ort in den Einrichtungen ausgegeben werden. Das Essen sei zudem abwechslungsreich und mit frischen Zutaten von Hand zubereitet. Der Bau der Großküche nimmt bereits Formen an. Heute findet um 15 Uhr das Richtfest statt, teilt die AWO mit.