Bau-Boom in der Euroherz Region: IG BAU fordert Lohnplus von 5,3 Prozent

Der Bau-Boom in der Euroherz Region hält weiter an. Im vergangenen Jahr sind in Stadt und Landkreis Hof insgesamt 255 neue Wohnungen gebaut worden. Im Vogtlandkreis sind es 276. Das meldet die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach sind für den Neubau im Hofer Land im letzten Jahr Investitionen in Höhe von rund 50 Millionen Euro geflossen – im Vogtland 47,3 Millionen Euro. Und auch der Berg genehmigter, aber noch nicht fertiggestellter Wohnungen sei laut der IG BAU weiter am Wachsen. Die Auftragsbücher der Unternehmen seien „prall gefüllt“. Deshalb fordert die Gewerkschaft, die Beschäftigten in der Region an den guten Geschäften der Firmen fair zu beteiligen – mit einem Lohnplus von 5,3 Prozent in der laufenden Tarifrunde.