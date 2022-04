Battlegroups in Litauen: SPD-Bundestagsabgeordneter Jörg Nürnberger zu Besuch bei den deutschen Truppen

Der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger hat im Rahmen einer Delegationsreise die deutschen Soldaten im litauischen Rukla besucht. Die Soldaten sind Teil einer sogenannten Battlegroup, in denen auch Truppen aus Norwegen, Belgien, Tschechien, den Niederlanden und Litauen involviert sind.

Die baltischen Staaten leiden unter der neuen Bedrohungslage und sind auf die Hilfe der Battlegroups angewiesen, so Nürnberger. Die Soldaten seien gut ausgestattet. Auch die Winterausrüstung konnte verbessert werden. Die Truppen sind seit Februar vor Ort und werden die Lage noch bis August im Blick behalten und die Ukraine unterstützen, so Nürnberger weiter. In den Kasernen herrsche aktuell jedoch Platzmangel. Neue Soldaten müssen vorerst in Zelten untergebracht werden. Derzeit gebe es noch keine bedrohlichen Truppenbewegungen hin auf die Grenze. Im Notfall seien die Truppen aber auch darauf vorbereitet.