Batterie aus Elektrozaun entfernt: Mehrere Kühe entwischt

Wegen einer entwendeten Batterie an einem Elektrozaun sind in Oberfranken mehrere Kühe von einer Weide ausgebüxt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fand ein Landwirt in Berg (Landkreis Hof) am Morgen eine seiner Kühe frei herumlaufend. Unbekannte hätten die Batterie vom Weidezaun entwendet, wodurch bis zu 15 Tiere die Flucht ergreifen konnten, sagte ein Polizeisprecher. Alle Tiere wurden unverletzt auf die Weide zurückgebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.