Basteln und Gruselaction in Plauen: Kinder- und Jugendhaus „eSeF“ veranstaltet Halloweenparty

Das Kinder- und Jugendhaus „eSeF“ in Plauen organisiert heute eine Halloweenparty für Kinder. Bereits ab 13 Uhr könnt ihr an der Nähmaschine euer eigenes Kostüm für die Feier basteln. Die Halloweenparty startet dann um 16 Uhr. Euch erwarten auch verschiedene Aktionen, zum Beispiel Experimente, ein Geisterhaus und ein Escape Room. Wer mitmachen will muss sich vorher bei der Kinderhaus-Leiterin Nadine Wolf anmelden.

Anmeldungen werden von Leiterin Nadine Wolf unter: 03741 291 2493 entgegengenommen.