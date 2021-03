Basketballer können in Valencia Playoff-Coup perfekt machen

Valencia (dpa) – Nach ihrem spektakulären Erfolg gegen Anadolu Efes Istanbul in der Vorwoche können die Basketballer von Bayern München den Einzug in die Playoffs der Euroleague als erste deutsche Mannschaft schon an diesem Spieltag perfekt machen. Gewinnen die Bayern am Donnerstag auch in Valencia (21.00 Uhr/Magentasport), ist ihnen das Ticket für die K.o.-Runde kaum noch zu nehmen. Perfekt ist das Weiterkommen am Donnerstag bereits, wenn die Bayern gewinnen und zuvor Anadolu Efes Istanbul gegen Panathinaikos Athen und Real Madrid bei Asvel Villeurbanne verlieren.

Bayern-Coach Andrea Trinchieri will sich mit diesen Rechnereien aber nicht beschäftigen. «Für so etwas verschwende ich keine Energie. Wir haben im Moment fast jeden Tag ein Spiel vorzubereiten oder zu spielen», sagte der Italiener. Noch am Dienstagabend waren die Bayern in der Bundesliga gefordert und feierten beim 85:66 gegen den Mitteldeutschen BC den siebten Liga-Sieg in Serie.

Die Münchner wären das erste deutsche Team, dass sich für die Playoffs der Königsklasse qualifiziert. Aktuell haben die Münchner vier Spieltage vor Schluss drei Siege Vorsprung auf Platz neun. Sie sind für die Playoffs der Euroleague qualifiziert bei einem eigenen Sieg in Valencia und:

– wenn Vitoria (19.00 Uhr/Freitag) verliert – wenn Efes (18.30 Uhr/Donnerstag) und Real (20.45 Uhr/Donnerstag) verlieren – wenn Fenerbahce (20.00 Uhr/Freitag), Efes (18.30 Uhr/Donnerstag) und Zenit (18.00 Uhr/Freitag) verlieren – wenn Fenerbahce (20.00 Uhr/Freitag), Real (20.45 Uhr/Donnerstag) und Zenit (18.00 Uhr/Freitag) verlieren

