Basketball-Sportdirektor: Protestaktionen «sensibles Thema»

München (dpa) – Bayern Münchens Basketball-Sportdirektor Daniele Baiesi hat in der Debatte um mögliche Protestaktionen wie zuletzt in der Fußball-Bundesliga um Besonnenheit geworben. Es handle sich um ein «sehr sensibles Thema», sagte der Italiener am Mittwoch bei einer Video-Pressekonferenz vor dem Start des Quarantäneturniers. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte im Interview der Deutschen Presse-Agentur klargestellt, dass die Liga ihren Profis während des Spielbetriebs ähnliche Protestaktionen wie jüngst in der Fußball-Bundesliga untersage.

«Wir müssen das Thema auf umfassende Weise behandeln und in der Lage sein, dumme Kommentare und oberflächliche Analysen zu vermeiden», sagte Baiesi (44) weiter. «Ich selbst bin ein Verfechter der Redefreiheit, mir aber auch bewusst, dass es angemessene Orte und Wege gibt, die eigene Meinung auszudrücken.»

Die Münchner Profis würden über die Aussagen von Holz informiert. Das Thema habe auch mit individueller Verantwortung zu tun, befand Baiesi. Nationalspieler Danilo Barthel sagte: «Wenn man mich abseits des Feldes fragt, gebe ich klar meine Meinung ab und das ist ein klares Zeichen gegen Rassismus.»

Am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga hatten mehrere Profis durch verschiedene Aktionen und Gesten auf dem Rasen gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA protestiert.

Mit einem Meisterturnier mit zehn Teams will die BBL ihre Saison von Samstag an in München sportlich beenden.