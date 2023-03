Basketball-Nationalspieler Obst verlängert beim FC Bayern

Die Basketballer des FC Bayern können langfristig mit Nationalspieler Andreas Obst planen. Wie der Pokalsieger aus München am Freitag mitteilte, verlängerte der 26 Jahre alte Leistungsträger für gleich drei weitere Spielzeiten bis Sommer 2026. «Ich freue mich riesig, auch in den nächsten drei Jahren das Trikot des FC Bayern tragen zu dürfen, das macht mich sehr stolz. Das Vertrauen des Vereins ehrt mich», äußerte Obst in einer Vereinsmitteilung des fünfmaligen deutschen Meisters.

Obst absolvierte bislang 52 Länderspiele und hatte maßgeblichen Anteil am Gewinn der Bronzemedaille bei der EM 2022. Bei den Bayern spielt der Shooting Guard seit 2021 und ist Stellvertreter von Kapitän Vladimir Lucic. «Andi ist ein Eckpfeiler unserer Gegenwart und zugleich unserer Zukunft», befand FCB-Sportdirektor Daniele Baiesi. Sein Wille und sein Bekenntnis, sich stetig verbessern zu wollen, seien außergewöhnlich.