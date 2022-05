Basis für Mieter, Vermieter und Investoren: Stadt Plauen plant neuen Mietspiegel

In jeder Stadt gibt es Gebiete, in denen Wohnen teurer ist, als in anderen Stadtteilen. Damit ein Anbieter einer Wohnung die Miethöhe abschätzen kann, müssen Städte mit mehr als 50 Tausend Einwohnern einen Mietspiegel vorweisen. Der letzte Mietsspiegel der Stadt Plauen stammt noch von 2010 und darf nicht mehr verwendet werden. Die Stadt plant deswegen, einen neuen zu erstellen. Dafür hat sich bereits eine Arbeitsgruppe getroffen, bei der unter anderem Vertreter der Stadt, des Mieterbundes und des Vermieterbundes dabei waren. In dieser haben die Beteiligten beschlossen, dass für die Stadt Plauen ein qualifizierter Mietspiegel erarbeitet werden soll. Bevor aber Daten bei Mietern und Vermietern erhoben werden können, muss erst der Stadtrat dem Vorhaben zustimmen.