Rettungsgeräte testen, selbst Feuerlöschübungen machen und über eine Feuerwehrleiter in das Obergeschoss des Historischen Rathauses klettern. Das alles könnt ihr morgen in Marktredwitz tun. Im Rahmen des Bartholomäus-Jahrmarkts bietet die Freiwillige Feuerwehr Marktredwitz verschiedene Mitmach-Aktionen und eine Fahrzeugschau an. Ab 13 Uhr geht’s mit den Aktionen los. Um 14 Uhr 30 wird außerdem eine Personenrettung aus einem „Unfallfahrzeug“ gezeigt.