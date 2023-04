Barthmühle im Vogtland: Provisorische Fußgängerbrücke kommt

Weder Fußgänger noch Autofahrer kommen seit dem Winter über die Brücke über die Weiße Elster im Pöhler Ortsteil Barthmühle. Wegen enormer Hochwasserschäden ist sie gesperrt. Das bedeutet gerade für Anwohner sehr lange Umwege. Wie vom Landratsamt Vogtlandkreis angekündigt, soll es jetzt eine Lösung geben – in Form einer provisorischen Fußgängerbrücke. Seit dieser Woche laufen die Bauarbeiten. Bis man über die Brücke laufen kann, wird es aber nochmal eineinhalb Monate dauern. Weil es wegen der Brücke in Barthmühle schon Ärger bei den Betroffenen gegeben hatte, will das Landratsamt bald einen Vororttermin für mehr Informationen ansetzen.