Bartgeier-Dame Recka wagt ersten Rundflug

Nun auch Recka: Einen Monat nach ihrer Auswilderung im Nationalpark Berchtesgaden hat die junge Bartgeier-Dame ihren ersten Flug gewagt. Gut eine Woche nach ihrer etwa gleichaltrigen Nestgenossin Dagmar traute sich nun auch Recka aus der sicheren Felsnische heraus, wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Nationalpark am Montag mitteilten.

«Eigentlich war Recka schon lange startklar – nur ist ihr die letzten Tage immer etwas dazwischengekommen. Entweder es hat zu stark geregnet oder Dagmar ist zu Besuch zu ihr geflogen oder ein Steinadler kam in die Nische, um an ihrem Futter zu nagen», sagte LBV-Projektleiter Toni Wegscheider.

Im Alter von 124 Tagen schwang sich Recka dann am Sonntag um 11.31 Uhr in die Lüfte. Dagmar war mit 118 Tagen zu ihrem ersten Flug gestartet. Ranger und Mitarbeiter des Naturschutzverbands LBV hatten die Tiere am 9. Juni in Tragekisten in einem eineinhalbstündigen Aufstieg zu der schwer zugänglichen Felsnische gebracht. Über Webcams können Fans die Tiere dort beobachten.

Bereits vor einem Jahr hatten LBV und Nationalpark zwei junge Bartgeier ausgewildert: Bavaria und Wally. Wally war Ende Mai tot im Zugspitzgebiet gefunden worden. Was ihr zustieß, ist unklar. Alle vier Tiere stammen aus einem Zuchtprogramm in Spanien und sind verwandt: Recka ist die Schwester von Wally und Dagmar ist die Cousine von Bavaria.