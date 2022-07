Barrierefreiheit in Hof: FAB und Freie laden ein zur Exkursion

Wie barrierefrei ist die Stadt Hof? Das will die Stadtratsfraktion FAB und Freie am Abend im Rahmen einer Exkursion testen. Mit einer jungen Dame, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, will die Fraktion sehen, wo in der Stadt vielleicht noch Nachholbedarf besteht. Interessierte und Betroffene sind eingeladen, an der Exkursion teilzunehmen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Rathausbrunnen in Hof. Das Thema sei so wichtig, dass es mehr Beachtung finden müsse, heißt es in der Mitteilung.