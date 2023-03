Barrierefreiheit in Bussen getestet: Wie sieht es in Hof aus?

In einen Bus ein- und aussteigen, mit einem großen Schritt den Spalt zwischen Tür und Bordstein überwinden – für einen Großteil von uns überhaupt kein Problem. Für Menschen mit Rollstuhl, Gehhilfen oder Kinderwagen schon. Wie barrierefrei die Hofer Stadtbusse und die Haltestellen sind, das haben jetzt die Stadtwerke zusammen mit einem Betroffenen und der Polizei getestet.

Die Hofer Stadtbusse sind an sich schon ganz gut für Rollstuhlfahrer ausgestattet. Es gibt eine Rampe und da lässt sich ganz einfach per Knopfdruck signalisieren, dass sie beim Einstieg gebraucht wird. Außerdem gibt es in jedem Bus zwei ausgewiesene Rollstuhlplätze. Wo es noch Nachholbedarf gibt, sind die Haltestellen: Hier muss der Bordstein höher sein, damit die Rampe gut andocken und möglichst flach aufliegen kann. Vier Haltestellen am Anspann, am Klinikum, am Südring und am Untreusee sind bereits passend umgebaut. Die Stadt Hof will aber noch mehr anpassen. Eng kanns an Haltestellen durch angrenzende Radwege, Gebäude und Privatgrundstücke zugehen. Hier ist laut Polizei dann die Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer gefragt.