Barrierefreiheit im Vogtlandkreis: Aufruf zur Fotoaktion

Mal eben schnell einkaufen gehen oder durch die Stadt spazieren – für die meisten von uns kein Problem. Für Menschen mit Behinderungen können diese Wege aber gefährlich werden. Stolperstellen, fehlende Aufzüge oder mangelnde Beleuchtung. Anlässlich des Europäischen Protesttages für die Belange von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai, ruft der Vogtlandkreis zu einer Fotoaktion auf. Bis zum 30. April können alle Interessierten Bilder einsenden, die solche Barrieren zeigen. Daraus soll anschließend eine Collage erstellt und mit fachlichen Hinweisen zur Beseitigung der Barrieren versehen werden.

Die Bilder von Barrieren aus dem Umfeld des Wohnortes mit einer kurzen Beschreibung

(Ort und Barriere) sind bis zum 30. April an die Beauftragte für Menschen mit Behinderung:

nauruhn.dagmar@vogtlandkreis.de oder in Papierform an das Landratsamt Vogtlandkreis,

Dagmar Nauruhn, Postplatz 5, 08523 Plauen unter Angabe von Name, Vorname und

Anschrift zu senden. Die Fotos werden von Ihrem Absender getrennt und anonym verarbeitet. Mit der Zusendung

stimmt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer der Veröffentlichung und Weitergabe der

Fotos zu. Bitte keine Personen, Kfz-Kennzeichen oder persönliche Dinge

mit fotografieren.

Alle Teilnehmer erhalten ein kleines Überraschungsgeschenk als Dank.