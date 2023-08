Barrierefreiheit im Vogtland: Förderprogramm „Lieblingsplätze für alle“ geht weiter

Auf Menschen im Rollstuhl oder Familien mit Kinderwägen kommen im Alltag oft Herausforderungen zu. Viele Gebäude und Freizeiteinrichtungen sind nämlich nicht barrierefrei. Der Vogtlandkreis will das ändern. Seit Jahren nimmt der Landkreis am Förderprogramm „Lieblingsplätze für alle“ teil. Für das kommende Jahr bekommt der Vogtlandkreis wieder über 280.000 Euro Förderung. Das teilt das Landratsamt im Vogtland aktuell mit. (Außerdem gibt’s zusätzlich 71.000 Euro für die Schaffung von Barrierefreiheit in Arztpraxen.) Bis Ende November dieses Jahres könnt ihr entsprechende Förderanträge an die Seniorenbeauftragte im Vogtland stellen.