Barrierefreiheit im Öffentlichen Dienst: Diskussionsrunde der Grünen in Hof

Wie können wir Arbeitsplätze so gestalten, dass auch Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dienst tätig sein können? Darüber diskutieren die Grünen Landtagsabgeordneten Kerstin Celina, Anna Schwamberger und Elmar Hayn heute Abend an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Hof. Laut einer aktuellen Pressemeldung der Grünen stagniert die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dienst in Bayern seit einigen Jahren knapp oberhalb der gesetzlichen Mindestquote. Diese liegt bei fünf Prozent. Unter anderem soll es bei der Veranstaltung in Hof darum gehen, was der Freistaat Bayern in dieser Hinsicht von andere Bundesländern lernen kann. Los geht’s um 18 Uhr.