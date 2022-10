Barrierefreier ÖPNV in Hof: Arbeiten an Haltestelle Ernst-Reuter-Straße/Klinikum starten

Die Stadt Hof will den Öffentlichen Nahverkehr nach und nach barrierefrei machen. Bis zum 18. November baut die Stadt deswegen insgesamt vier barrierefreie Bushaltestellen neu. Diese sollen dann 25 bis 30 Meter von den bereits bestehenden Haltestellen entfernt stehen. Der Gehweg wird für die Arbeiten aber gesperrt, genauso wie die jeweils anliegende Fahrspur. Die Baumaßnahmen an der Haltestelle Stelzenhofstraße/Untreusee haben bereits begonnen. Nun geht die Stadt auch die Haltestelle Ernst-Reuter-Straße/Klinikum an. Bis voraussichtlich 04. November müsst ihr hier mit Einschränkungen rechnen.