Barrierefreie Sitzgelegenheiten in Naila: Stadt sucht freiwillige Helfer

Wir haben mit euch bereits über die neuen Verweilinseln in der Hofer Ludwigstraße gesprochen. Die Sitzgelegenheiten im neuen Design kommen bisher auch ganz gut an. Auch die Stadt Naila bietet Bänke zum Verweilen an. Die sind aber nicht ganz barrierefrei. Koarls Feierabendwerkstatt will dieses Problem jetzt mit unterschiedlichen Konstruktionen beheben. Es handelt sich um eine Sitzerhöhung in Modulbauweise. Interessierte können helfen, die Konstruktionen zu gestalten. Wer Lust hat, kann sich im Rathaus in Naila melden. Für HP:

Sozialamt: Herr Stojcevski unter 09282/6835.