Barmer Morbiditäts- und Sozialatlas: Euroherz-Region schneidet schlecht ab

Wie gesund ist die Euroherz-Region? Der Morbiditäts- und Sozialatlas des BARMER

Instituts für Gesundheitssystemforschung soll zeigen wie stark die Bevölkerung in Bayern von Krankheit betroffen ist. Er ermöglicht laut der Krankenkasse Aussagen zu wichtigen Krankheiten, zeigt regionale Unterschiede und stellt den Einfluss von Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildung und Branche auf die Krankheitslast dar.

Am stärksten belastet sind demnach die Kreise Straubing aber auch Wunsiedel im Fichtelgebirge. Bei Herzerkrankungen gibt es bayernweit deutliche regionale Unterschiede. Der Landkreis Wunsiedel schneidet auf 1.000 Personen gerechnet bayernweit am schlechtesten ab was Herzkrankheiten und Diabetes betrifft. Bei Lebererkrankungen hat der Landkreis Hof landesweit den schlechtesten Wert.

© Barmer Morbiditäts- und Sozialatlas