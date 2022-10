Immer mehr Bankfilialen im ländlichen Raum schließen, weil die Kunden das meiste online erledigen. Das heißt aber auch, dass es immer schwieriger ist an Bargeld zu kommen. Die Commerzbank in Wunsiedel hat darauf reagiert und einen Geldautomaten am Bahnhof aufgestellt. Bürgermeister Nicolas Lahovnik freut sich in einer Mitteilung, dass alles so reibungslos und zügig geklappt hat.