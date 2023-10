Barbara Schöneberger kann sich durch Ruhe nicht erholen

Die Entertainerin und Moderatorin Barbara Schöneberger (49, «NDR Talk Show») ist auch privat eine Plaudertasche – allerdings in Maßen. «Ich bin sehr gesellig und rede sehr gern. Aber es ist nicht so, dass ich nur sende. Zuhause rede ich weniger als die anderen Mitglieder meiner Familie», sagte Schöneberger der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Die mit einem Unternehmer verheiratete Mutter zweier Kinder erklärte: «Es ist jedenfalls nie so, dass sich bei mir eine Form von Rede-Ermüdung einstellt. Denn ich bin ein extrovertierter Mensch – mein Motor wird gefüttert durch Sprechen und Austausch.» Durch Ruhe und Rückzug könne sie sich jedenfalls nicht erholen, sagte Schöneberger.

Eine besondere Gelegenheit, die beliebte TV-Moderatorin wieder in Aktion zu erleben, ist die Live-Jubiläumssendung zur 1000. Ausgabe der «NDR Talk Show» am Freitag, ab 22.00 Uhr. Mit ihrem Kollegen Hubertus Meyer-Burckhardt zieht Schöneberger darin eine halbe Stunde länger als üblich Gäste wie Ina Müller, Carolin Kebekus, Christoph Maria Herbst, Günther Jauch, Mario Barth und Tim Mälzer ins Gespräch.