Bankautomat in Wiesau gesprengt: Täter sind auf der Flucht

Und schon wieder haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Dieses Mal hat es eine Commerzbank in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth getroffen. Der Automat befand sich in einem Wohn- bzw. Geschäftshaus. Die Tat ereignete sich gegen 2.40 Uhr. Die Täter sind anschließend mit einem dunklen Auto in Richtung A93 geflüchtet. Die Ermittlungen hat das Bayerische Landeskriminalamt übernommen. Das LKA will den Sprengstoff in den kommenden Tagen genauer untersuchen. Wer etwas beobachtet hat, oder Angaben zum Fluchtfahrzeug machen kann, soll sich beim Bayerischen Landeskriminalamt oder einer anderen Polizeidienststelle melden.

Zeugenaufruf:

• Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Hauptstraße in 95676 Wiesau, verdächtige

Personen aufgefallen?

• Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die

im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug

geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.