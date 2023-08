Bandenmäßiger Zigarettenschmuggel: Prozess am Landgericht Hof geht weiter

Die Taten liegen schon sechs oder sieben Jahre zurück. Heute beschäftigen sie aber noch einmal das Landgericht Hof. Ein Angeklagter aus der Ukraine muss sich schon seit April wegen gewerblichen Zigarettenschmuggels verantworten. Ein Ende des Prozesses sei laut dem Gericht noch nicht in Sicht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten und weiteren Männern bandenmäßigen Zigarettenschmuggel vor. Sie sollen in den Jahren 2016 und 2017 mehrere Fahrten gemacht haben. Dafür hatten sie einen Autotransporter für ihre Zwecke umgebaut. Im September 2017 sind sie bei einer Kontrolle aufgeflogen. Zum Vorschein kamen viele Stangen unversteuerter Zigaretten aus der Ukraine. Die waren für den Weiterverkauf nach Deutschland, Spanien und Frankreich gedacht. Den Fahrer hat das Landgericht Hof schon 2018 zu einer 2-jährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Bis auf zwei Personen halten sich die Verdächtigen aus der Bande alle in der Ukraine auf. Gegen den Angeklagten konnte die Polizei Ende 2022 einen Haftbefehl in Bulgarien vollstrecken. Er musste sich schon an 14 Verhandlungstagen vor Gericht verantworten. Zeigt sich aber nur bedingt geständig. In dieser Woche sind weitere Zeugenvernehmungen geplant.