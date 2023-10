Bamberger Ankerzentrum: Schwere Auseinandersetzung zwischen drei Männern

Im Bamberger Ankerzentrum ist es zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Darüber berichtet die Polizei aktuell. Der Vorfall hat sich bereits in der Nacht auf Mittwoch ereignet.

Ein 28-jähriger soll auf einen 34-jährigen mit einem Messer losgegangen sein. Der Mann wurde im Bauchbereich schwer verletzt. Gleichzeitig soll ihm ein 39-jähriger ein Glas auf den Kopf geschlagen haben, so die Polizei. Das Opfer kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die beiden Angreifer sitzen in Untersuchungshaft. Sie müssen sich unter anderem wegen versuchten Totschlags verantworten.