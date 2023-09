Raub im Bamberger ANKER-Zentrum. In der Nacht auf Samstag soll ein 40-Jähriger einen 23-Jährigen in dessen Zimmer angegangen sein. Er soll ihm dabei 80 Euro Bargeld geraubt haben. Der 40-Jährige wollte fliehen, wurde aber vom Sicherheitsdienst festgehalten, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Alle Beteiligten sind aber wohl unverletzt geblieben. Ein Richter hat gegen den Mann einen Haftbefehl erlassen.