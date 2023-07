Bamberg holt US-Basketballer Copeland

Die Bamberg Baskets haben den US-Amerikaner Zach Copeland verpflichtet. Der 26-Jährige spielte zuletzt für den italienischen Zweitligisten Pistoia und erhält in Bamberg einen Einjahresvertrag, wie der Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. «Zach ist ein talentierter Werfer und Scorer», sagte Trainer Oren Amiel. «Er hatte großen Anteil daran, dass Pistoia die Meisterschaft in der zweiten italienischen Liga gewinnen und den Aufstieg ins Oberhaus realisieren konnte.»