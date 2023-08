Bamberg Baskets geben Talent Petkovic Dreijahresvertrag

Der neunmalige deutsche Basketball-Meister aus Bamberg hat Nachwuchsspieler Adrian Petkovic (18) einen Dreijahresvertrag gegeben. Wie die Oberfranken am Freitag mitteilten, wird der Aufbauspieler in der aktuellen Saison zunächst noch beim Kooperationspartner BBC Coburg in der unterklassigen ProB trainieren. Petkovic wird aber zumindest in der Saisonvorbereitung mit den beiden anderen Nachwuchshoffnungen Nico Höllerl und David Gerhard (beide 19) nah an den Bamberger Erstligaspielern dran sein.