Bamberg-Basketballer tauschen Heimrecht mit CEZ Nymburk

Bamberg (dpa) – Brose Bamberg hat wegen des coronabedingten Einreiseverbots aus Tschechien das Heimrecht in der Champions League mit CEZ Nymburk getauscht. Wie der frühere deutsche Basketball-Serienmeister am Freitag mitteilte, treten die Oberfranken am Dienstag (18.30 Uhr) zunächst in Nymburk an. Das Rückspiel soll am 30. März in Bamberg stattfinden. «Sollte zu diesem Zeitpunkt nach wie vor ein Einreiseverbot aus Tschechien gelten, muss die Partie an einem anderen Ort ausgetragen werden», hieß es.

Die Bundesregierung hat unter anderem Tschechien zu einem sogenannten Virusvariantengebiet erklärt. Bei der Einreise ist ein negativer Corona-Test erforderlich. «Nach der Einreise muss innerhalb von 5 Tagen erneut ein PCR-Test durchgeführt werden. Bis zum Erhalt des negativen Testergebnisses ist Selbstisolierung vorgeschrieben», heißt es. Deshalb muss die am 6. März geplante Bundesligapartie gegen s.Oliver Würzburg verlegt werden.

