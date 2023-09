Baiers Abschied in Augsburg: «Hast alles gegeben»

Unter dem Jubel der Augsburger Fans hat sich Daniel Baier mit Verspätung vom aktiven Fußball verabschiedet. Der 39-Jährige spielte bei seinem Abschiedsspiel am Samstag in der WWK Arena nochmal durch. Der frühere Kapitän war jeweils eine Halbzeit für eine Auswahl der Aufstiegshelden gegen eine Mannschaft der Eurohelden aktiv und trug sich auch in die Torschützenliste ein.

«Ich kann es gar nicht realisieren, was in den letzten ein, zwei Stunden abgegangen ist», sagte der sichtlich bewegte Baier nach dem 8:6 (1:2) der Aufstiegshelden vor 10.907 Zuschauern. «Mega Stimmung, unglaublich. Ich bin sehr dankbar für jeden einzelnen, der gekommen ist.»

In der Augsburger Arena trat ein Team der Aufstiegsmannschaft von 2011 an, die vom damaligen Torwarttrainer Zdenko Miletic gecoacht wurde. Sie spielte gegen eine Auswahl der Mannschaft, die erstmals in der Geschichte des FCA in der Europa League in der Saison 2015/16 an den Start ging. Manuel Baum übernahm hier die Leitung.

Baier konnte ehemalige Weggefährten wie Halil Altintop, Tobias Werner oder Raul Bobadilla für diese besondere Partie versammeln. Als der mittlerweile als Scout für den FC Bayern München tätige frühere Mittelfeldspieler seine Ehrenrunde drehte, hielt eine seiner Töchter ein Plakat mit der Aufschrift «Danke Daniel, du hast alles gegeben!» in die Höhe.

Baier kam zur Saison 2008/09 zunächst auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zum FCA und wurde im Januar 2010 fest verpflichtet. Im Augsburger Trikot feierte der Mittelfeldspieler 2011 den Aufstieg in die Bundesliga und blieb daraufhin zehn Jahre lang eine zentrale Säule in der Mannschaft, die er von der Saison 2017/18 an als Kapitän aufs Feld führte. 2020 beendete Baier seine Karriere als Rekord-Bundesligaspieler des FCA. Insgesamt lief der gebürtige Kölner in 355 Pflichtspielen im Trikot der Schwaben auf.