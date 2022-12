Bahnverkehr: Verkehrsminister Bernreiter zu Besuch in Hof & Oberkotzau

Schon lange Kämpft die Region um die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Hof über Marktredwitz und Bayreuth nach Nürnberg und Tschechien. Erst kürzlich ist die Diskussion um die Franken-Sachsen-Magistrale erneut aufgeflammt – nachdem Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter mit Vertretern aus der Region in München eine Resolution zur Elektrifizierung unterschrieben hat. Heute (MO) ist der Verkehrsminister nun zu Besuch in Hof. Nach einem Arbeitsgespräch mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla wird Bernreiter gegen 09 Uhr 30 den Hofer Hauptbahnhof besuchen. Dort will er sich über die verkehrliche und bauliche Situation des Bahnverkehrs in der Region informieren. Danach geht’s für den Minister weiter nach Oberkotzau. Der Bahnhof dort ist nun barrierefrei ausgebaut. Dafür bekommt die Station jetzt das Signet „Bayern barrierefrei“ verliehen.