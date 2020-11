Wer regelmäßig durch die Bahnunterführung Alsenberg in Hof fährt, muss sich heute (DI) eine Alternative überlegen. Von 8 bis 17 Uhr ist sie nämlich wegen Inspektionsarbeiten gesperrt. Busse fahren dort nicht so viele rum. Betroffen ist nur der Schulbus E13. Er fährt ab der Haltestelle Hermann-Jahreis-Straße über die Wunsiedler- und die Hans-Böcklerstraße zum Hauptbahnhof, teilen die Stadtwerke Hof mit. An der Alsenberger Straße kann er heute nicht halten.