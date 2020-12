Bahnübergang Förbau: Qualitätsstopfgang sorgt nachts für Behinderungen

In Förbau hat sich am Bahnübergang in den vergangenen Wochen einiges getan. Die Asphaltierungsarbeiten sind jetzt abgeschlossen. Bis der Verkehr wieder rollen kann, dauert es allerdings noch bis zum 22. Dezember. In dieser Woche ist nämlich noch ein sogenannter Qualitätsstopfgang nötig. Bis zum Samstag können deshalb nachts zwischen 0 Uhr 30 und 5 Uhr 30 Fußgänger den Bahnübergang nicht nutzen. Da zu dieser Zeit überwiegend die Ausgangssperre gilt, dürften sich dort sowieso nicht viele Menschen aufhalten. Außerdem kann es dann immer wieder Lärm geben, heißt es aus dem Rathaus.

