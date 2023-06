Bahnstrecke zwischen Marktredwitz und Wiesau: Lebensraum für Zauneidechsen und Feldermäuse

Die Deutsche Bahn erneuert die Gleisanlagen und die Stellwerkstechnik im Bahnhof Pechbrunn. Um gefährdete Tierarten vor den Eingriffen zu schützen, hat das Unternehmen an der Bahnstrecke zwischen Marktredwitz und Wiesau neue Lebensräume geschaffen. Die gefährdete Zauneidechse lebt gerne auf dem trockenen Gestein an den Bahngleisen. Mitarbeiter der Bahn siedeln die Echsen jetzt an die neugeschaffenen Stellen um. Im Frühjahr sind außerdem Fledermauskästen bei Pechbrunn entstanden. 100.000 Euro hat die DB dafür insgesamt ausgegeben.