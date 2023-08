Bahnstrecke Hof – Schwandorf: Ab Marktredwitz fahren Busse statt Züge

Nach einem ausgefallenen Spiel und einem Tag spielfrei muss die SpVgg Bayern Hof in der Bayernliga Nord heute wieder ran. Ab 15 Uhr ist (…)

Fußball: Alle Partien am Wochenende & ein Sieg

Viel Verwirrung hat es in den vergangenen Tagen um das Fahndungsfoto des gesuchten jungen Mannes aus Berg gegeben: Beziehungsweise (…)

Für die Sicherheit in Bayern sorgen viele Ehrenamtliche. Egal, ob bei der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und anderen (…)

Landesliga Nordost: Die Spiele am Wochenende

In der Fußball-Landesliga Nordost befindet sich der SV Mitterteich am achten Spieltag in einer komfortablen Ausgangslage. Mit vier (…)