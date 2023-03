Bahnhofsviertel in Hof: Auf dem Areal des Lokschuppens entsteht ein Hotel

Im vergangenen Frühjahr hat mit dem Dormero in der Innenstadt ein weiteres Hotel in Hof eröffnet. Jetzt hat die Stadt Hof den Weg für das nächste frei gemacht. Das Hotel soll auf dem Grundstück des ehemaligen Lokschuppens an der Bahnhofstraße entstehen. Investor ist die MHG Munich Hoteldevelopment Group. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat er nun den städtebaulichen Vertrag unterschrieben. Die Bauarbeiten für das B&B Hotel sollen noch in diesem Sommer starten. Das Hotel wird auf einer Fläche von 3.500 qm entstehen. Geplant sind 89 Gästezimmer. Zur Auswahl stehen werden Doppel-, Familien- und behindertengerechte Zimmer.