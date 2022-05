Bahnhofspark in Wunsiedel: Workshop für Jugendliche

In der vergangenen Woche hat die Polizeiinspektion dem Wunsiedler Stadtrat ihren Sicherheitsbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Daraus hat sich ergeben, dass es gerade im Bahnhofspark immer wieder zu Ordnungswidrigkeiten kommt. Der Stadtrat möchte sich demnächst damit befassen, wie er den Vandalismus verhindern kann. Aber auch die Jugendvertretung beschäftigt sich mit dem Bahnhofspark und veranstaltet dazu zwei Workshops. Der erste ist am Nachmittag. Junge Menschen bis 27 Jahre können ihre Ideen und Vorschläge vorbringen, wie das Areal jugendgerechter gestaltet werden könnte. Treffpunkt heute ist um 16.30 Uhr. Der nächste Workshop ist am kommenden Freitag.