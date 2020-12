Bahnhof Oberkotzau: Verein plant Café und Museum

Der Zug fährt noch – die historischen Bahnhofsgebäude in der Euroherz-Region sind an vielen Stellen aber stillgelegt. Ein Förderverein hat schon seit mehreren Jahren versucht, aus dem Bahnhof in Oberkotzau etwas zu machen. Nachdem er finanzielle Probleme bekommen hatte, kümmert sich jetzt ein neuer Verein darum. Die Interessengemeinschaft Bahnhof Oberkotzau hat das Gebäude im Oktober gekauft und will ihn zu einem Fernweh-Bahnhof umbauen. Auf seiner Website schreibt der Verein, dass er ein Begegnungscafé, ein Eisenbahn-Museum, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume, Wohnmobil-Stellplätze und Übernachtungszimmer plant.