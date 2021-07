Bahnhof Neuhof: Hofer Corona-Teststation zieht um

Das Hofer Volksfest fällt auch dieses Jahr wieder aus. Ein paar Fahrgeschäfte stehen ab Ende Juli trotzdem auf dem Volksfestplatz. Statt Volksfest gibt es heuer die Sommergaudi. Um Platz zu schaffen, muss das Corona-Testzentrum für Stadt und Landkreis Hof umziehen. Statt an der Freiheitshalle, könnt ihr euch dann ein paar Meter weiter am Bahnhof Neuhof testen lassen. Die Teststation nimmt voraussichtlich am kommenden Montag ihren Betrieb auf. Am Bahnhof Neuhof stehen deshalb ab sofort weniger Parkplätze zur Verfügung. Wo ihr euer Auto noch hinstellen dürft, seht ihr an den Markierungen. Die Hofer Sommergaudi endet Mitte August.