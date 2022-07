Bahnhalt Hof-Mitte: Nach Kritik jetzt das komplette Aus?

Der Bahnhalt Hof-Mitte sollte es Fahrgästen ermöglichen, direkt in der Innenstadt in die Bahn einzusteigen. Ursprünglich sollte das schon ab 2024 möglich sein. Wie die Frankenpost berichtet, steht der Bahnhalt allerdings vor dem Aus. Der Grund: Das bayerische Verkehrsministerium wollte die Haltestelle an einem anderen Standort errichten. Nämlich nicht unter-, sondern oberhalb der Jahnturnhalle. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sollen die gestiegenen Kosten gewesen sein. Die Stadt war von diesen Plänen allerdings wenig begeistert. Wie die Tageszeitung schreibt, werde die angebotene Alternative daher nicht weiter verfolgt. Das Ministerium wolle dagegen prüfen, ob sich stattdessen andere Wünsche aus Hof erfüllen lassen. Dazu gehört zum Beispiel die Elektrifizierung der Bahnstrecken oder die Anbindung an den Fernverkehr.